Арестович розповів під чиїм контролем зараз перебуває селище Піски

Зараз Піски перебувають частково під контролем ЗСУ, частково - під окупантами.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Окупанти обстрілюють Харків, там без особливих змін. Напрямок з Ізюму на Слов'янськ - безуспішні контратаки противника після кількох днів просування наших військ. Поповнюється угрупування окупантів, яке стоїть навпроти Сіверська. Вони хочуть оточити наших військових. Також у бік Ямполя активізувалось ще одне угрупування, яке хоче форсувати річку, але у них нічого не вийде. Намагаються рухатись у бік Бахмута, вони там сьогодні добре отримали і поки не наступають. Те саме і у Кодимі. У Авдіївці теж нічого не вийшло в окупантів. Селище Піски частково перебуває під контролем наших військ, частково під противником. А тому їхня чергова заява про окупацію цього селища не правда", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили наступ російських окупантів у напрямку Пісків та Первомайського на Донеччині.

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