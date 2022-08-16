Арестович рассказал под чьим контролем сейчас находится поселок Пески

Сейчас Пески находятся частично под контролем ВСУ, частично – под оккупантами.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Оккупанты обстреливают Харьков, там без особых изменений. Направление из Изюма на Славянск — безуспешные контратаки противника после нескольких дней продвижения наших войск. Пополняется группировка оккупантов, стоящая напротив Северска. Они хотят окружить наших военных. Также в сторону Ямполя активизировалось группировка, которая хочет форсировать реку, но у них ничего не получится.Пытаются двигаться в сторону Бахмута, они там сегодня хорошо получили и пока не наступают. То же и в Кодыме. В Авдеевке тоже ничего не вышло у оккупантов. Пески под контролем наших войск, частично под противником. Поэтому их очередное заявление об оккупации этого поселка - не правда", — сказал Арестович.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили наступление российских оккупантов в направлении Песков и Первомайского в Донецкой области.

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