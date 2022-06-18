Армія РФ обстріляла з артилерії Дніпропетровщину: що відомо

В ніч проти 18 червня ворог обстріляв Криворізький район у Дніпропетровській області.
Вночі в області двічі лунала повітряна тривога. Армія країни-агресорки Росії обстріляла Криворізький район.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, кілька разів ворог ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Внаслідок атаки російських окупантів є руйнування. Люди не постраждали, наголосив очільник області.
Своєю чергою, олова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що протягом вчорашнього вечора та ночі окупанти двічі обстріляли Зеленодольську громаду. У селі пошкоджено сільхозугіддя і трактор.
"В інших громадах області ніч минула тихо. Наразі (станом на ранок 18 червня - Ред.) на Дніпропетровщині все спокійно", - наголосив він.
Як повідомлялося, у ніч проти 18 червня в Одесі повідомляли про вибухи. Вночі українська ППО збила над Одещиною дві крилаті ракети окупантів.
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