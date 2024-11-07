Атака дронами на Одесу: є численні пошкодження, постраждав чоловік (фото)

Російська армія влаштувала атаку на Одесу безпілотниками в ніч проти 7 листопада. Через падіння уламків дронів у місті є численні пошкодження, постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через падіння уламків у Одесі пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих авто та газопровід (без загоряння). Також пошкоджено скління розташованих поряд двох п’ятиповерхівок.

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Звернень від мешканців будинків про відселення не надходило. На місці працюють усі відповідні служби.

Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці. Психологи ДСНС надали допомогу п’ятьом людям.

Правоохоронці фіксують наслідки російського воєнного злочину.

Пошкодження в Одесі після атаки безпілотниками / Фото: телеграм-канал голови ОВА Олега Кіпера

Пошкодження в Одесі після атаки безпілотниками / Фото: телеграм-канал голови ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, раніше в соцмережах повідомлялося, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника в Одесі пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку та 10 автомобілів.

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