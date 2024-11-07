Атака дронами на Одесу: є численні пошкодження, постраждав чоловік (фото)

Пошкоджено скління кількох будинків та автомобілі.
Російська армія влаштувала атаку на Одесу безпілотниками в ніч проти 7 листопада. Через падіння уламків дронів у місті є численні пошкодження, постраждав чоловік.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через падіння уламків у Одесі пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих авто та газопровід (без загоряння). Також пошкоджено скління розташованих поряд двох п’ятиповерхівок.
Звернень від мешканців будинків про відселення не надходило. На місці працюють усі відповідні служби.
Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці. Психологи ДСНС надали допомогу п’ятьом людям.
Правоохоронці фіксують наслідки російського воєнного злочину.
Нагадаємо, раніше в соцмережах повідомлялося, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника в Одесі пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку та 10 автомобілів.
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