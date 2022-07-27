Автор хіта про "Байкартар" дає концерти в госпіталях, щоб підтримати поранених

У шпиталях музикант і кадровий військовий Тарас Боровок влаштовує концерти, його хіти неабияк підтримують поранених. Медики кажуть, це наче надефективні ліки, що прискорюють одужання бійців, йдеться в ТСН.

Відомий вже за межами країни народний військовий хіт лунає на подвір’ї лікарні, де рятують українських захисників, виконує автор. Вирушив у тур по шпиталях аби підтримати бійців.

«Величезна втома в очах, величезна втома і біль. І цей біль не тільки фізичний, а й моральний. Я намагаюсь бути максимально чесним. Мені здається, що вдається трошки дати їм – пів годинки забути про ці проблеми. Це таке невеличке перезавантаження і підзарядка», - каже автор пісень Тарас Боровок.

Здебільшого осколкові поранення та контузії. Лікарі кажуть: роблять усе можливе, аби захисники одужали. І їхній моральний дух - вкрай важливий для якнайшвидшого відновлення.

Попри пошкоджену потроху підтанцьовує Дмитро, який дістав поранення під Авдіївкою, коли росіяни гатили з артилерії. «Доброзичливці «руского міра» здали наші позиції і нас накрило. Легеня пробита, уламок у спині. Щоб забути ці страхи, які в голові, емоційне розвантаження неодмінне. Завдяки таким концертам відключаєш мізки про те, що там. Допомагає», - переконує поранений боєць.

Концертний тур професійного військового і непрофесійного музиканта Тараса Боровика по шпиталях триває. Окрім вже відомих хітів, він обіцяє незабаром новий - «Торба», обіцяна окупантам.

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