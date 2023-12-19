Барабаш про бої в Авдіївці: "Окупанти переламають собі хребет"

Російські окупанти намагалися захопити Авдіївку, щоб догодити диктатору Путіну перед його оголошенням про похід на п’ятий термін президентства. Проте росіянам не вдалося виконати цього завдання попри величезні зусилля та залучену кількість ресурсів.

Про це “24 Каналу” розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, Кремль вже понад рік декілька разів давав різні “дедлайни” щодо захоплення міста. Пропагандисти розповсюджують наративи, що вже незабаром досягнуть своєї мети. Однак українські військові, які боронять Авдіївку, попри надзвичайно складі умови продовжують знищувати ворога.

“Тепер всі розуміють, що захоплення Авдіївки не буде, тому кажуть, що нібито чогось досягнуть до президентських псевдовиборів у Росії. Впевнений, у них нічого не вийде", – сказав Віталій Барабаш.

Він також додав, що ситуація на напрямку непроста. Життєдіяльність міста навіть в таких умовах потрібно забезпечувати, над чим працюють місцеві мешканці та місцева влада. Крім того, допомога потрібна і нашим військовим.

"Втримаємось. Маю таке внутрішнє переконання. А вони (окупанти, – ред.) переламають собі хребет в Авдіївці", – наголосив Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що російська армія на Авдіївському напрямку намагається виконати політичне завдання.

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