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Білорусь провела багато таємних переговорів із Заходом - Арестович

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Білорусь провела багато таємних переговорів із Заходом - Арестович

Фото: instagram.com/alexey.arestovich

Захід міг домовитись із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, аби він точно не вступав відкрито у війну, і в разі, коли почне розвалюватися Російська Федерація, і в тому числі це торкнеться Білорусі, йому дадуть можливість втекти.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував переговори Білорусі та Заходу навесні 2022 року.   

Про це він розповів в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Ініціаторів від "батьки" (Олександра Лукашенка - ред.) на Заході було дуже-дуже багато. Вони провели протягом квітня-червня величезну кількість перемовин, неофіційних, але тим не менш", - зазначив він.

Нагадаємо, українські прикордонники посилюють оборону на кордоні з РФ та Білоруссю, щоб у разі нападу ворога бути готовими.

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