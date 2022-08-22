Білорусь провела багато таємних переговорів із Заходом - Арестович

Захід міг домовитись із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, аби він точно не вступав відкрито у війну, і в разі, коли почне розвалюватися Російська Федерація, і в тому числі це торкнеться Білорусі, йому дадуть можливість втекти.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував переговори Білорусі та Заходу навесні 2022 року.

Про це він розповів в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Ініціаторів від "батьки" (Олександра Лукашенка - ред.) на Заході було дуже-дуже багато. Вони провели протягом квітня-червня величезну кількість перемовин, неофіційних, але тим не менш", - зазначив він.

Нагадаємо, українські прикордонники посилюють оборону на кордоні з РФ та Білоруссю, щоб у разі нападу ворога бути готовими.

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