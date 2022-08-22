Беларусь провела много тайных переговоров с Западом — Арестович

Запад мог договориться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы он точно не вступал открыто в войну, и в случае, когда начнет разваливаться Российская Федерация, и в том числе это коснется Беларуси, ему дадут возможность сбежать.

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал переговоры Беларуси и Запада весной 2022 года.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрак с 1+1".

"Инициаторов от "батька" (Александра Лукашенко – ред.) на Западе было очень-очень много. Они провели в течение апреля-июня огромное количество переговоров, неофициальных, но тем не менее", — отметил он.

Напомним, украинские пограничники усиливают оборону на границе с РФ и Беларусью, чтобы в случае нападения врага быть готовыми.

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