Бійці КНДР на Курщині: у РНБО пояснили мету Кім Чен Ина

Північнокорейських бійців завезли на Курщину для отримання досвіду. КНДРівці будуть використовувати безпілотники в прикордонні Корейського півострова надалі.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як зауважила заступниця постпреда США при ООН, Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів.

"Від самого початку завезення кндрівців на Курщину говорив, що мета Кім Чен Ина - досвід, зокрема використання БПЛА в умовах реальної війни і протидії ворожим дронам, піхотна тактика. КНДРівці будуть використовувати безпілотники в прикордонні Корейського півострова в подальшому. Це станеться", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, з 12 тисяч північнокорейських військових, який відправили до РФ воювати проти України, уже вбито або поранено 3800 військових.

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