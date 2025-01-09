Бойцы КНДР на Курщине: в СНБО объяснили цель Ким Чен Ына

Северокорейских бойцов отвезли на Курщину для получения опыта. КНДРовцы будут использовать беспилотники в пограничном Корейском полуострове в дальнейшем.

Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Как отметила заместитель постпреда США при ООН, Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для предстоящей войны против соседей.

"С самого начала завоза кндровцев на Курщину говорил, что цель Ким Чен Ына — опыт, в том числе использование БПЛА в условиях реальной войны и противодействия вражеским дронам, пехотная тактика. КНДРовцы будут использовать беспилотники в приграничном Корейском полуострове в дальнейшем. Это произойдет", — отметил. Коваленко.

Напомним, из 12 тысяч северокорейских военных, которые отправили в РФ воевать против Украины, уже убиты или ранены 3800 военных.

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