Блискавичний розгром армії РФ ЗСУ не входить в плани Заходу - Арестович

Арестович вважає, що Захід не зацікавлений у блискавичній перемозі України у війні з Росією.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Заходу потрібен ослаблений "путінський режим", а не тотальний розгром Росії у війні з Україною.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Їм потрібен той самий зрозумілий путінський режим, вирощений ними певною мірою, але ослаблений, підконтрольний їм. Ось їхня мета. Блискавична перемога України, яка була, якби нам передали у тих кількостях, які ми просимо, була б за два-три місяці. Перемога з таким справжнім тріумфом українських Збройних сил і відповідно до запуску кризи в Росії не входить до плану Заходу. Вони так планують, і вони такі. Із цим нічого не можна зробити", - сказав він.

При цьому, Арестович зазначив, що Захід вже не раз помилявся у власній політиці, і робить це знову.

"Інша річ, що вони вже неодноразово помилялися. Концепція м'якого виходу з Афганістану не спрацювала, концепція утримання під контролем ослабленого Радянського союзу не спрацювала і може не спрацювати і цього разу. Більше того, я прогнозую, що не спрацює з однієї простої причини. Оскільки ЗСУ умудряються наступати на Ізюмському та Херсонському напрямах, не маючи ще пакету західної допомоги, то в міру настання допомоги рано чи пізно настане насичення наших військ кількістю боєприпасів, озброєння, військової техніки, що дозволяє зробити цей наступ на двох напрямках рішучішим та призвести до знакових. і військовим перемогам, що не переграються назад. Наприклад, звільнення Херсону", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив 15 червня, що вони будуть "працювати настільки тяжко, наскільки можливо, щоб задовольнитися, що Україна може мати успіх на полі бою".

Читайте також: