Будинок снайпера був у Підмосков'ї, тепер йому нема де жити, але повертатися до Сербії він не може, бо там за участь у бойових діях йому загрожує термін.

Будинок сербського снайпера із "команди Путіна" спалили. Тепер йому "більше нікуди йти", а на нове житло найманець збирає пожертвування в інтернеті.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Сербський снайпер Деян "Декі" Берич воює на боці псевдоутворення "ДНР" із 2014 року. На початку цього року Берич записав відеозвернення про 119 полк, у складі якого воював він та інші найманці із Сербії. Берич назвав командування полку "ОЗУ" і заявив, що командири не дозволяють лікувати поранених сербів. Командування, за його словами, ставиться до сербів "як до худоби" і називає іноземців "циганами".

Після публікації звернення про 119 полк будинок Берича у Підмосков'ї підпалили невідомі. Минуло майже пів року, але навіть зараз сербському снайперові нема де жити. Про становище найманця напередодні у своєму Telegram-каналі розповіла телеведуча Олеся Лосєва. За словами пропагандистки, Берич "зміг спорудити тимчасову літню конструкцію, але скоро зима і жити в таких умовах буде неможливо, а йти більше нікуди! Повертатися до Сербії він не може, там за участь у бойових діях йому загрожує термін. Та й сам він не хоче, він вважає себе російською, донецькою!".

У грудні 2023 року Берич став учасником "команди Путіна" – групи виборців на підтримку висування Володимира Путіна на президентських виборах.

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