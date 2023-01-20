Чи правда, що США програмно обмежили застосування HIMARS по території РФ – відповідь експерта

Цілком імовірно, що США могли програмно обмежити застосування HIMARS на території РФ.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 20 січня.

"Може бути таке, що внесено до програмного забезпечення, що координати цілі на території Російської Федерації системою сприйматися не будуть. Тут, я скажу так: 50х50. Можливо, це відповідає дійсності, і вони справді зробили таке обмеження. Можливо, це інформаційне вкидання для того, щоб не нагнітати обстановку між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Тому що, згідно з військовою доктриною Російської Федерації, на будь-який удар по території Росії вона має право відповісти будь-якими доступними їй засобами", - зазначив він.

Жданов додав, що законною територією Росії ми вважаємо те, що було у межах 1991 року, тобто Крим – це наша територія. "І, до речі, американці навіть обіцяли нам допомогу у звільненні Криму, завданні вогневої поразки російським військам на території українського Криму", - уточнив він.

"А ось територія Російської Федерації - це вже суверенна територія. І для того, щоб не давати приводу для застосування військової доктрини Росії, тобто, якщо завдається удар по території РФ, то Росія має право відповісти будь-якими доступними їй засобами, тобто сюди включається в тому числі і ядерний арсенал Російської Федерації. Так що - цілком можливо (що США могли програмно обмежити застосування HIMARS по території РФ - ред.)... Тобто тут - 50х50 - можливо вкидання, а може бути правда ", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, США оголосили, що надішлють Україні сотні одиниць бронетехніки для використання в бойових діях.

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