Чи правда, що США програмно обмежили застосування HIMARS по території РФ – відповідь експерта

На думку Олега Жданова, партнери могли спеціально поширити таку інформацію, щоби не нагнітати обстановку між Російською Федерацією та Сполученими Штатами.
Цілком імовірно, що США могли програмно обмежити застосування HIMARS на території РФ.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 20 січня.
"Може бути таке, що внесено до програмного забезпечення, що координати цілі на території Російської Федерації системою сприйматися не будуть. Тут, я скажу так: 50х50. Можливо, це відповідає дійсності, і вони справді зробили таке обмеження. Можливо, це інформаційне вкидання для того, щоб не нагнітати обстановку між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Тому що, згідно з військовою доктриною Російської Федерації, на будь-який удар по території Росії вона має право відповісти будь-якими доступними їй засобами", - зазначив він.
Жданов додав, що законною територією Росії ми вважаємо те, що було у межах 1991 року, тобто Крим – це наша територія. "І, до речі, американці навіть обіцяли нам допомогу у звільненні Криму, завданні вогневої поразки російським військам на території українського Криму", - уточнив він.
"А ось територія Російської Федерації - це вже суверенна територія. І для того, щоб не давати приводу для застосування військової доктрини Росії, тобто, якщо завдається удар по території РФ, то Росія має право відповісти будь-якими доступними їй засобами, тобто сюди включається в тому числі і ядерний арсенал Російської Федерації. Так що - цілком можливо (що США могли програмно обмежити застосування HIMARS по території РФ - ред.)... Тобто тут - 50х50 - можливо вкидання, а може бути правда ", - сказав військовий експерт.
Нагадаємо, США оголосили, що надішлють Україні сотні одиниць бронетехніки для використання в бойових діях.
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