Правда ли, что США программно ограничили применение HIMARS по территории РФ – ответ эксперта

По всей вероятности, США могли программно ограничить применение HIMARS на территории РФ.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале 20 января.

"Может быть такое, что внесено в программное обеспечение, что координаты цели на территории Российской Федерации системой восприниматься не будут. Тут, я скажу так: 50х50. Может быть, это соответствует действительности, и они действительно сделали такое ограничение. Может быть, это информационный вброс для того, чтобы не нагнетать обстановку между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Потому что, согласно военной доктрине Российской Федерации, на любой удар по территории России она имеет право ответить любыми доступными ей средствами", - отметил он.

Жданов добавил, что законной территорией России мы считаем то, что было в границах 91 года, то есть Крым – это наша территория. "И, кстати, американцы даже обещали нам помощь в освобождении Крыма, в нанесении огневого поражения российским войскам на территории украинского Крыма", - уточнил он.

"А вот территория Российской Федерации – это уже суверенная территория. И для того, чтобы не давать повода для применения военной доктрины России, то есть, если наносится удар по территории РФ, то Россия имеет право ответить любыми доступными ей средствами, то есть сюда включается в том числе и ядерный арсенал Российской Федерации. Так что – вполне возможно (что США могли програмно ограничить применение HIMARS по территории РФ – ред.) … То есть тут - 50х50 – может быть вброс, а может быть правда", - заключил военный эксперт.

Напомним, США объявили, что отправят Украине сотни единиц бронетехники для использования в боевых действиях.

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