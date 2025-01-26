Чи є просування росіян у Курській області: звіт ISW

Станом на 25 січня російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області. Втім не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це пише ISW.

Деталі

Російські мілблогери стверджували, що їхні війська просунулися на південний схід від Миколаєво-Дар'їно (на південний схід від Коренево), на північ від Черкаського Поріччя (на північ від Суджі) і на південь від Суджі. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

"Російські війська продовжували атаки біля Курилівки (на південь від Суджі), Черкаського Поріччя та Свердлікового (на північний захід від Суджі). За даними російських джерел, українські сили контратакували за підтримки бронетехніки поблизу Погребків (на північ від Суджі)", - деталізували аналітики.

Повідомляється, що в Курській області діють підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади Росії.

Нагадаємо, російські військові завдали 14 ударів керованими авіабомбами по селищу Козача Локня.

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