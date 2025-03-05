Чи є загроза нового наступу росіян: експерт дав відповідь

Кількість добровольців у російській армії зменшується, однак окупанти намагаються заохотити їх фінансовими виплатами.

Російські війська продовжують накопичувати резерви для нових наступальних дій на Донеччині, зокрема на Лиманському напрямку.

Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, ймовірність масштабного наступу зберігається.

"Ця вірогідність зберігається. Щодо резервів, то росіяни пішли найпростішим шляхом і зменшують підготовку новобранців, завдяки чому вони намагаються за кілька місяців сформувати резерви", – повідомив експерт.

Це призводить до низької якості особового складу, що окупанти компенсують тактикою “м’ясних штурмів”.

Водночас ситуацію в районі Покровська вдалося стабілізувати, тому ворог шукає слабкі місця і зосереджує зусилля на Лиманському напрямку.

"Для підкріплення цих бойових дій вони почали масовані обстріли і бомбардування Костянтинівки, Краматорська. І там регулярно ми чуємо, що гинуть цивільні люди", – додав він.

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох російських агентів на Донеччині. Вони наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ.

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