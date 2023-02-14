Чи загрожує Києву російський напад: генерал Міллі дав відповідь

Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні оглядачі почали припускати, що російська сторона може вдатись до чергової спроби захопити Київ, яку вона вже намагалася здійснити на початку 2022 року.

Наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Мілліна пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає "Європейська правда".

"Завжди є потенційна загроза (Києву), загрози з повітря, загрози ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності РФ здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень (про це)", – сказав Міллі.

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Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні оглядачі почали припускати, що російська сторона може вдатись до чергової спроби захопити Київ, яку вона вже намагалася здійснити на початку 2022 року.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков поділився підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України. За його словами, він "дуже задоволений" результами. "Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою", – сказав він. Резніков додав, що учасники "Рамштайну" наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги.

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