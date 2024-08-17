Чи загрожує Україні ракетний удар на День Незалежності — експерт дав відповідь

В Україні на День Незалежності, яке відмічається 24 серпня існує загроза комбінованого ракетного удару з боку Росії.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко Oboz.ua.

Він нагадав, що останній масований ракетний удар відбувся 8 липня 2024 року, коли було задіяно 38 ракет. З того часу Росія застосовувала удари меншого масштабу, що може свідчити про накопичення боєкомплекту.

Коваленко зазначив, що Росія з 8 липня могла накопичити приблизно 80 ракет Х-101/555. Виробництво цих ракет в Росії дозволяє виготовляти до двох одиниць на добу. Для ракет КРМБ "Калібр" виробництво складає приблизно одиницю на добу, що дозволило накопичити 40 ракет. Ракети 9М723 ОТРК "Іскандер" виробляються в межах 3-4 одиниць на тиждень, але їх часто використовують, тому накопичення можливе лише частково. Ракети 9М727 ОТРК "Іскандер-К" мають схожі темпи виробництва.

Виробництво Х-47М2 "Кинджал" є дуже повільним, з приблизно однією-двома ракетами на тиждень, що дозволяє накопичити лише шість ракет за цей період. Ракети Х-59/69 виробляються по дві одиниці на добу. Загалом, Росія може мати до 130 ракет різного типу, не враховуючи вже наявні в арсеналі.

Коваленко зазначив, що хоча Росія має боєкомплект для масованого удару, недостатня кількість боєздатних носіїв (авіаційних і морських) може обмежити її можливості. Комбінований удар може включати Х-101/555, КРМБ "Калібр", 9М723, 9М727, Х-47М2 "Кинджал" і Х-22/32. Нещодавні удари по російському летовищу "Саваслейка" могли обмежити використання носіїв Х-47М2 "Кинджал". Якщо удар і відбудеться, він, ймовірно, не буде таким масштабним, як деякі західні ЗМІ прогнозують, і, скоріше за все, буде актом терору, а не відплатою за події в Курській області.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву, завдавши ударів у дві хвилі. У столиці пролунали потужні вибухи. Ракетні удари вразили лікарню "Охматдит", приватний медичний заклад на лівому березі Дніпра та житловий будинок на Сирці.

Читайте також: