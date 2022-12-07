Чому Кремль не відпустив терориста Гіркіна на фронт: пояснення експертів

Російський терорист Ігор Гіркін так і не повоював проти України та повернувся до Москви. Однією із причин - це його причетність до збиття літака рейсу MH17 та те, що на Міжнародному трибуналі йому було б що розказати.

Про це пише FREEДОМ.

Директор Інституту соціально-політичного проєктування “Діалог” Андрій Миселюк вважає, що якби Гіркіна захопили до полону в Україні, то його б чекала відповідальність у Гаазі за збиття малазійського літака. Також він багато чого знає про криваві події 2014 року на українському Донбасі.

"Гіркін за умови, що він у руках прокуратури, він дійсно людина, яка здатна дати воістину безцінні свідчення про те, як усе починалося навесні 2014 року і до 12 квітня, коли Гіркін виступив, і в перші тижні після цієї дати. Що відбувалося в Слов’янську, і в Донецьку, тобто в знакових місцях тодішньої “ДНР”, що зароджувалася. Загалом він може дуже багато розповісти про дії, мотиви і спонукання вищих чинів Росії", - вважає політолог.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що терорист Гіркін перебуває під опікою російської ФСБ та він уже "відпрацьований матеріал", який не потрібен Кремлю.

Експерти також вважають, що Гіркін потрібен Путіну для інформаційних спецоперацій.

Терорист Ігор Гіркін: що відомо

Ігор Гіркін у 2014 році був активним членом так званої "російської весни", він причетний до анексії Криму та військових злочинів на окупованій частині Донецької і Луганської областей. Саме він на Донбасі керував проросійськими бойовиками та брав участь у війні зі ЗСУ.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України терорист Гіркін відновив свою бурхливу пропагандистську діяльність. Він відомий тим, що критикував дії російського Міноборони. Через це в Україні навіть з'явився мем про "повністю провалену спецоперацію". Згодом Гіркін заявив, що він вирушає на фронт та опублікував фото у військовій формі. Після цього Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантувало виплату $100 000 за передачу терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Українські блогери обіцяли "докинути" ще 50 000 доларів.

17 листопада Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка.

У грудні 2022 року тероририст Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що його вигнали з фронту та не взяли на війну, тому він змушений повернутися до Москви.

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