"Деякі битви можуть бути програні, треба до цього спокійно ставитися": експерт про дії РФ біля Куп'янська

Петро Черник проаналізував, чи здатна РФ на потужний наступ на Лимано-Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку зараз спостерігається відносне затишшя, проте це не означає, що окупанти відмовилися там від планів про наступ.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник, передає "24 канал".

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Експерт припустив, що зараз росіяни перегруповують сили та прораховують потенційні плани для наступу на цьому напрямку. За словами Черника, поки є питання, чи зможуть окупанти набрати достатню кількість техніки для наступу.

"40-тисячний корпус потребує 825 танків, 2,5 тисячі бойових броньованих машин і десь 1 тисячу артилерійських стволів. Де вони зможуть їх взяти – поки не зрозуміло. Якщо на 50-60% вийдуть – то вже для окупантів буде хороший результат", – пояснив експерт.

Потрібно бути готовими до різних ситуацій на фронті

"На війні неможливо постійно наступати та постійно оборонятися. Якщо й почуємо, що там піде великий корпус вперед та щось захопить – треба до цього спокійно ставитися. Нам головне виграти війну. А деякі битви можуть бути програні", – наголосив Черник.

Раніше у ЗСУ розповіли, що росіяни сповільнили наступ на Куп'янському напрямку.

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