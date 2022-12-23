До слід: прем'єр Британії опублікував чутливий ролик на підтримку України (відео)

У відео порівнюється життя двох дівчаток з України і Великої Британії.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами за свою свободу і незалежність.

Відповідне відео британський прем'єр поширив у Twitter.

"У це Різдво ми з тобою, Україно" — написав прем'єр Британії.

На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя: дівчинка снідає у спокійній атмосфері і чує сирену тільки у новинах, безтурботно купує з татом різдвяний подарунок.

У той час, як українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривога, а її родина, яка колись мала свій бізнес, через російську агресію несе збитки і змушена здавати в оренду колись процвітаюче приміщення. Святковий вечір дитини також перериває нестерпний гул сирени і світло вимикається. Британська ж дівчинка насолоджується різдвяними вогниками на ялинці, загортає подарунок у святковій атмосфері.

Та все ж навіть у темряві українська дівчинка отримує подарунок - він від її британської подруги, яка, як і мільйони людей у світі, підтримала юну українку і додала трішки світла її святу.

This Christmas, we’re with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

У коментарях британці висловлюють свою підтримку українцям, а ті своєю чергою - дякують за допомогу:

Дякуємо всім британцям, які підтримали нас у цей важкий історичний час

Веселого Різдва

Дякуємо за підтримку всім британцям! Разом до нашої перемоги!

Ми цінуємо вашу підтримку та підтримуємо всіх британців! дуже дякую! Для нас це найважчий час і найтяжча зима, але з вашою допомогою ми переможемо і пам’ятатимемо вашу допомогу все життя

Дякуємо за підтримку та людяність усім британцям та цивілізованому світу. Це коротке, але дуже чутливе повідомлення, яке передає реальність, яка є в кожній родині...

Нагадаємо, отець Ярослав Кравець, вікарій Вікаріату України, який перебуває в Києві, говорячи про те, як це святкувати Різдво, коли в Україні гинуть люди, немає світла, води, газу, отець сказав - "це щось дуже драматичне". Нещодавно отець побував на Херсонщині, в Ізюмі, Балаклії Харківської області та інших містах східної України, які були звільнені від російських окупантів, і його дуже здивувало прагнення українців повертатися до місць, які все ще потерпають від терору РФ.

"За мить вони додають: ми будемо тут, допоможіть нам. Ми не хочемо залишати наші будинки", - пригадує він і додає, - "тож допоможіть нам вижити, дайте нам те, що дає життя".

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