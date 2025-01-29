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До війська приходять 18-річні — “Осман”

До війська приходять 18-річні — “Осман”

ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

Йдеться про юнаків, які вступають до лав ЗСУ за власним бажанням.

Зараз війська приходять служити хлопці 2007 року народження. Це 18-річні хлопці. 

Про це пише військовий із позивним “Осман”Станіслав Бунятов.

“Сумно визнавати, але в армію вже приходять добровольці 2007 року народження”, — констатував він.

 Україні розгорається новий мобілізаційний скандал. Мерам кількох українських міст виписали штрафи за зрив мобілізації. А тим часом стало відомо, що чоловіки, які раніше мали відстрочку, можуть не встигнути перебронюватися. Нардепи пояснили чому. Ба більше, в ТЦК зазначили, що повістки можуть надсилатися навіть заброньованим. Усі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

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