До війська приходять 18-річні — “Осман”

Йдеться про юнаків, які вступають до лав ЗСУ за власним бажанням.

Зараз війська приходять служити хлопці 2007 року народження. Це 18-річні хлопці.

Про це пише військовий із позивним “Осман”Станіслав Бунятов.

“Сумно визнавати, але в армію вже приходять добровольці 2007 року народження”, — констатував він.

Україні розгорається новий мобілізаційний скандал. Мерам кількох українських міст виписали штрафи за зрив мобілізації. А тим часом стало відомо, що чоловіки, які раніше мали відстрочку, можуть не встигнути перебронюватися. Нардепи пояснили чому. Ба більше, в ТЦК зазначили, що повістки можуть надсилатися навіть заброньованим. Усі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

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