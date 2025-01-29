В армию приходят 18-летние — "Осман"

Речь идет о юношах, которые вступают в ряды ВСУ по собственному желанию.

Сейчас войска приходят служить ребята 2007 года рождения. Это 18-летние ребята.

Об этом пишет военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

"Грустно признавать, но в армию уже приходят добровольцы 2007 года рождения", — констатировал он.

Украине разгорается новый мобилизационный скандал Мэрам нескольких украинских городов выписали штрафы за срыв мобилизации. Между тем стало известно, что мужчины, которые раньше имели отсрочку, могут не успеть перебронироваться. Нардепы объяснили почему. Более того, в ТЦК отметили, что повестки могут отправляться даже забронированным. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Читайте также: