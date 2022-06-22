Донецька область: за добу окупанти вбили чотирьох цивільних

На території Донецької області 22 червня загинули щонайменше чотири людини.

Протягом цієї доби, 22 червня, російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, росіяни вбили двох людей у Пречистівці, одну людину у Красногорівці та одну у Залізному. Ще 5 людей отримали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 520 цивільних і 1357 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, що вчора, 21 червня, на Донеччині окупанти вбили щонайменше одного цивільного і 15 було поранено.

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