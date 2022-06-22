"Росія повбивала резерви об Сєвєродонецьк та Лисичанськ": Арестович повідомив про суттєве зменшення військ окупантів

Нездорова ситуація у ворожих військах.
Склад російських військ у битвах за Сєвєродонецьк та Лисичанськ суттєво зменшився.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" 22 червня.
"Там, де наступав батальйон, зараз ледве рухається рота - третина батальйону. Я думаю, що втрати становлять близько 40-60% підрозділів, які виконували бойові завдання", - зазначив Арестович.
Він також додав, що наразі російське командування поповнює свої війська мобілізованими з так званих "ЛНР", "ДНР".
"Поповнення "мобіками" від "ЛНР", "ДНР" - ознака дуже нездорової ситуації у військах. Це означає, що українське командування вже виконало завдання, яке воно ставило, обороняючи Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Скажімо так, виснажило супротивника до стану нестояння", - сказав Арестович.
Нагадаємо, станом на 22 червня окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янськ та взяти під контроль Сєвєродонецьк.
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