Дрони атакували окупантів просто у полі – відео

ЗСУ продовжують нищити ворога.
Військові Збройних сил України прицільно атакували солдатів-окупантів просто у чистому полі.
Відео поширили у Мережі.
На кадрах видно, як нажахані російські солдати намагаються уникнути удару дронами – проте марно – адже у полі немає де сховатися.
Нагадаємо, експерт розповів, чи можуть росіяни почати наступ на Харків.
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