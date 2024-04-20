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Дрони атакували окупантів просто у полі – відео

Дрони атакували окупантів просто у полі – відео

Окупант намагається уникнути удару українським дроном / Фото: скриншот

ЗСУ продовжують нищити ворога.

Військові Збройних сил України прицільно атакували солдатів-окупантів просто у чистому полі.

Відео поширили у Мережі.  

На кадрах видно, як нажахані російські солдати намагаються уникнути удару дронами – проте марно – адже у полі немає де сховатися.

Нагадаємо, експерт розповів, чи можуть росіяни почати наступ на Харків.

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