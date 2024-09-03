Економічне бронювання в Україні: коли його можуть запровадити

В Україні можуть ввести економічне бронювання від мобілізації вже цього року. Однак це питання є дуже складним і тому досі активно обговорюється.

Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

Гетманцев підкреслив, що це дуже складне соціально-політичне питання. Депутат зазначив, що такий підхід може розмежувати людей під час війни і викликати питання сприйняття серед військових, особливо в контексті демобілізації, яку наразі неможливо здійснити.

Він вважає це питання одним з найскладніших за останні п’ять років. Політик підкреслив, що знайти рішення, яке задовольнить усіх, практично неможливо, і що питання неможливо вирішити без загострення соціальних суперечностей в країні.

Гетманцев розповів, що, згідно з розрахунками Міністерства фінансів, економічне бронювання може забезпечити щомісячне надходження близько 8 мільярдів гривень у бюджет. Це передбачає, що більшість військовозобов’язаних, які зараз мають зарплату менше 35 тисяч гривень, будуть отримувати саме цю суму.

Депутат вважає, що критерій розміру "білої" зарплати повинен бути частиною будь-якого варіанту економічного бронювання, незалежно від того, чи буде воно стосуватися всієї економіки або окремих галузей. Це, на його думку, сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні".

Він зазначив, що надходження від економічного бронювання не є гарантованими. Хоча Мінфін прогнозує 8 мільярдів гривень на місяць, він підкреслив, що це не є абсолютною впевненістю в отриманні таких сум.

Нагадаємо, для співробітників підприємств, що займаються перевезеннями, спростили правила бронювання.

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