Експолковник ФСБ Росії припустив, коли в Україні закінчиться війна

Війна Росії проти України може закінчитися до осені 2023 року.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону розповів російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

"Коли не було могилізації-мобілізації, я вважав, що все закінчиться до весни (2023 року - ред). Ну просто арифметичні дії нас переконували, що до весни все має закінчитися, вся ця армія окупаційна буде перемелена, їй не буде чим тримати тили, не буде чим утримувати фронт – вона розбіжиться до бісової матері. А зараз у мене відчуття, що до осені таки зуміє протягнути, а восени закінчиться. 2023 року. Не цієї осені. Я вважав, що війна закінчиться до квітня-травня 2023-го. Я думаю, що до осені 2023-го він ( Володимир Путін - ред) може протягнути", – сказав Гудков.

Коли закінчиться війна

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, якщо ЗСУ встигнуть взяти Херсон до зими, Новий рік святкуватимемо у мирній Україні.

За даними американської розвідки та військових аналітиків, українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися.

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