Экс-полковник ФСБ России допустил, когда в Украине закончится война

Война России против Украины может завершиться к осени 2023 года.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционный политик полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

"Когда не было могилизации-мобилизации, я считал, что все закончится к весне (2023 — ред). Ну просто арифметические действия нас убеждали, что к весне все должно закончиться, вся эта армия оккупационная будет перемелена, ей нечем будет держать тылы, нечем будет удерживать фронт — она разбежится к чертовой матери. А сейчас у меня ощущение, что к осени таки сумеет протащить, а осенью закончится. В 2023-м. Не этой осенью. Я думаю, что к осени 2023-го он ( Владимир Путин — ред) может протянуть", — сказал Гудков.

Когда закончится война

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что если ВСУ успеют взять Херсон к зиме, Новый год будем праздновать в мирной Украине.

По данным американской разведки и военных аналитиков, украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться.

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