"Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею" - Зеленський

Зеленський впевнений, що вже скоро влада зможе сказати українцям: повертайтеся!
Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні після нападу Росії. Нині у нас фактично немає кордону з Польщею, яка неабияк допомагає українцям у ці скрутні часи.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеозверненні 5 березня.
"Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні, вдалося організувати ситуацію так, що тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої ви національності, віри, скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею. З дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів. Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, за останніми даними ООН, понад 1,2 млн українців залишили країну. Понад половина перетнули кордон України з Польщею.
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