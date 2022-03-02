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Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги

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Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги

ДСНС

Час очікування на українсько-польському кордоні значно скоротився.

Польща впровадила бездозвільний режим і скасувала плату за дороги для перевізників гуманітарних вантажів до України.

Про це повідомило Мінінфраструктури України у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що відповідних домовленостей було досягнуто під час переговорів між міністрами інфраструктури України та Польщі Олександром Кубраковим та Анджеєм Адамчиком.

При цьому уточнюється, що для перетину кордону перевізники, які здійснюють рейси з доставки в Україну гуманітарних вантажів, мають заповнити форму за посиланням.

Скасовано також оплату всіх доріг для автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів.

До інших українських транспортних засобів штрафні санкції через відсутність оплати за дороги не застосовуватимуться, зазначено в повідомленні.

Крім того, для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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