Польша упростила проезд для украинских перевозчиков гуманитарной помощи

Время ожидания на украинско-польской границе значительно сократилось.

Польша внедрила безразрешительный режим и отменила плату за дороги для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров между министрами инфраструктуры Украины и Польши Александром Кубраковым и Анджеем Адамчиком.

При этом уточняется, что для пересечения границы перевозчики, осуществляющие рейсы по доставке в Украину гуманитарных грузов, должны заполнить форму по ссылке.

Отменена также оплата всех дорог для автотранспортных средств, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов.

К другим украинским транспортным средствам штрафные санкции из-за отсутствия оплаты за дороги не будут применяться, отмечено в сообщении.

Кроме того, для всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездный проезд железнодорожным транспортом.