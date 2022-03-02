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Польша упростила проезд для украинских перевозчиков гуманитарной помощи

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Польша упростила проезд для украинских перевозчиков гуманитарной помощи

ГСЧС

Время ожидания на украинско-польской границе значительно сократилось.

Польша внедрила безразрешительный режим и отменила плату за дороги для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров между министрами инфраструктуры Украины и Польши Александром Кубраковым и Анджеем Адамчиком.

При этом уточняется, что для пересечения границы перевозчики, осуществляющие рейсы по доставке в Украину гуманитарных грузов, должны заполнить форму по ссылке.

Отменена также оплата всех дорог для автотранспортных средств, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов.

К другим украинским транспортным средствам штрафные санкции из-за отсутствия оплаты за дороги не будут применяться, отмечено в сообщении.

Кроме того, для всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездный проезд железнодорожным транспортом.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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