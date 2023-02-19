Генерал НАТО в Європі назвав необхідну Україні зброю для перемоги

Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання, такого як винищувачі F-16, безпілотники і ракети великої дальності, може допомогти Києву отримати перевагу в небі і посилити наступальні дії проти Росії.

Про це повідомляє Politico.

На закритому брифінгу за участю понад десяти сенаторів і членів Палати представників США генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні. Він відповів "так", повідомили джерела видання.

Питання про F-16 було частиною більш широкої дискусії про ведення війни і про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху і зупинити російські наступальні дії. Каволі сказав, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб її війська могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, ставлячи під загрозу штаби і тилові лінії постачання росіян, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України.

Каволі заявив законодавцям на Мюнхенській конференції з безпеки, що США та їхні союзники повинні надати Україні найсучасніше озброєння. Це включає сучасні літаки, безпілотники і ракети з радіусом дії понад 100 кілометрів, такі як ATACMS. За словами Каволі, ця зброя допоможе Києву отримати кращі позиції для відсічі військам РФ.

Генерал стверджує, що Україна потребує більш сучасного озброєння і техніки для посилення бою.

Нагадаємо, раніше президент Польщі пояснив, що винищувачі F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

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