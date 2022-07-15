Вибухи у Кременчуці та біля Білої Церкви: перші подробиці

Увечері п'ятниці, 15 липня, у Кременчуці Полтавської області було чутно потужний вибух. Також вибух був і біля Білої Церкви на Київщині.

Увечері п'ятниці потужний вибух чули в Кременчуці на Полтавщині. В цей час була оголошена повітряна тривога.

Інформації про руйнування та жертви поки немає.

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у соцмережах, що інформація про влучання поки що не підтверджена.

"Кременчук. Наразі немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - зазначив Лунін.

Зазначимо, що майже одночасно вибухи пролунали в місті Дніпро. Місцеві жителі публікують відео з пожежами, повідомляють про одного загиблого. У мерії попередили про можливі перебої з постачанням води як наслідок ракетних ударів.

Тим часом біля Білої Церкви на Київщині сили ППО збили російську ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Попередньо зазначається, що загиблих та руйнувань немає.

"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби. Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку. Дякуємо нашим захисникам", - зазначив Кулеба.

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