Готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців – у Харкові затримали агента ФСБ

Контррозвідка СБУ викрила російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передвання агресору розвідувальної інформації.

За даними СБУ, ворожий агент стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

"У "зоні особливої уваги" ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Також, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. Сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території Росії.

Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Зрадника затримали, триває розслідування.

Нагадаємо, військовий ЗСУ передавав інформацію ворогу про стратегічні об'єкти у Миколаївській області, йому оголосили підозру.

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