Харківщина зі світлом, а Кіровоградщина і з водою: регіони, які були повністю знеструмлені, відновлюються

Все відновлюють поступово, щоб не нашкодити мережам.

Українська енергосистема потрохи відновлюється після масованої ракетної атаки росіян. Внаслідок обстрілів у енергетиків зникла технічна можливість забезпечувати світлом понад 50% споживачів країни. Сталася так звана системна аварія - тобто блекаут. Енергетики наголошують, що після цієї хвилі обстрілів їм може знадобитися трохи більше часу на відновлення. Перш за все електроенергію подаватимуть на об’єкти критичної інфраструктури.

Харківщина

На Харківщині відновити живлення змогли вже у всіх громадах. Зараз підключають Харків. Найбільше тішить, що з’явилася і вода, енергетики ще напередодні заживили котельні та насосні станції але потрібен час, що їхня робота стабілізувалась.

У частині Слобідського та Немишлянського районів батареї поки холодні. Комунальники обіцяють протягом дня запустити тепло в усі будинки.

В місті вже за графіком курсує транспорт, який напередодні не працював, підземка функціонувала лише як укриття. Місцева влада додатково вивела на маршрути автобуси, але на зупинках все одно утворилися черги. Метро зранку запустили, але з часом його довелося знову зупинити із технічних причин.

Найпопулярнішами закладами стали “Пункти незламності”, куди люди почали сходитися одразу після атаки, бо були проблеми зі зв’язком.

Обласна та місцева влада Харкова зазначили, що внаслідок останньої атаки енергосистема зазнала колосальних руйнувань. Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харкова та Чугуївського району.

Правоохоронці відшукали уламки 8 ракет, ще 2 вдалось збити силам ППО.

Дніпропетровщина

Зараз в області почали подавати світло, тепло, воду. А ще напередодні Дніпропетровщина була повніснтю знеструмлена. Ракетні удари прийшлися на об’єкти критичної інфраструктури у Нікопольському та Криворізькому районах, там серйозні руйнування. Троє працівників електропідстанцій поранені.

Область занурилась у темряву, зупинились більшість котелень та насосних станцій. Передусім енергетики взялись під’єднувати лікарні, та підприємства подачі тепла і води.

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Вже традиційно люди кинулись до крамниць і яток з питною водою та заправок. Магазини, які не мали генераторів відпускали лише хліб. Однак і до них шикувались черги. Заправки приймали лише готівку.

Через знеструмлення залізниці мінімум на дві години затримувались і потяги, що курсують через Дніпро.

Люди вже звично потягнулись до “Пунктів незламності”. Не відмовляють у підзарядці гаджетів і невеличкі підприємства та магазини, які мають генератори, деякі навіть могли ділитись Wi-Fi.

Станом на ранок в області продовжуються екстрені відключення світла.

У Кривому Розі на 100 відсотків підключили воду, частково, на генераторах, 90 відсотків міста з теплом. У Дніпрі більшість котелень та насосних станцій теж вже з електрикою. Найтяжче тим, хто під’єднаний до підстанцій, що зазнали ударів, їм світло спробують дати сьогодні.

Кіровоградщина

Електрика в регіоні з'явилася вже всюди. Напередодні, хоча в області не було зафіксовано жодного ворожого прильоту, тим не менш світло зникло практично одразу від початку ракетної атаки.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що у такий спосіб енергетики убезпечували головні інфраструктурні об’єкти області.

Через відключення електропостачання в чотирьох найбільших містах області напередодні зникла і вода. Однак вже надвечір водоканали отримали живлення. Зараз потроху підвищують тиск у мережі, щоб уникнути гідроударів. У трьох містах області вода вже є. До обіду її мають отримати і мешканці Кропивницького.

У цілому місто продовжує жити навіть під час таких відключень. Навіть без світла і води магазини, кафе, перукарні, численні “Пункти незламності” працюють. Не зупинявся навіть громадський транспорт.

А сьогодні взагалі всім ворогам назло місцеві наряджатимуть ялинки.

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