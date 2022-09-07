Хоче використати звіт МАГАТЕ: в ISW викрили підступний план Путіна щодо ЗАЕС

Звіт МАГАТЕ про нинішню ситуацію на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти і загрожують своїми злочинними діями всьому світу, може спробувати використати диктатор РФ Володимир Путін. Лідер країни-терористки може створити процес, аналогічний Мінським угодам, щодо ЗАЕС.

Володимир Путін може спробувати змусити МАГАТЕ та міжнародне співтовариство визнати де-факто право Росії брати участь в експлуатації ЗАЕС.

Таке припущення висловили експерти американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики ISW зазначили, що дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ свідчить, що Україна була і є оператором Запорізької АЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ.

МАГАТЕ не може напряму залучати Росію до роботи АЕС, хоча б мовчазно не визнавши, що Росія має певне право на консультації, додають в ІSW. Тож Путін може спробувати скористатися цією ситуацією, щоб намагатися створити процес, аналогічний Мінським угодам, які встановили "припинення вогню" в Україні після нападу Росії ще 2014 року.

"Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, щоб створити паралельну міжнародну структуру, яка підриває суверенні права України на значно більшу територію України, яку зараз окупують російські війська", — йдеться у звіті американських дослідників.

Зазначимо, що російські війська захопили Енергодар Запорізької області - місто, в якому розташована АЕС, 4 березня. Саму окупанти станцію обстріляли.

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21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Військові РФ саном на 7 вересня все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, а також ведуть обстріли і влаштовують різні провокації, наражаючи людство на ядерну катастрофу.

Раніше стало відомо, що РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ.

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