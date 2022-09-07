Хочет использовать отчет МАГАТЭ: в ISW разоблачили коварный план Путина по ЗАЭС

Отчет МАГАТЭ о нынешней ситуации на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты и угрожают своими преступными действиями всему миру, может попытаться использовать диктатор РФ Владимир Путин. Лидер страны-террориста может создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, но по ЗАЭС.

Владимир Путин может попытаться заставить МАГАТЭ и международное сообщество признать де-факто право России участвовать в эксплуатации ЗАЭС.

Такое предположение высказали эксперты американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики ISW отметили, что несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ свидетельствует, что Украина была и является оператором Запорожской АЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ.

МАГАТЭ не может напрямую привлекать Россию к работе АЭС, хотя бы молчаливо не признав, что у России есть определенное право на консультации, добавляют в ISW. Путин может попытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, которые установили "прекращение огня" в Украине после нападения России еще в 2014 году.

"Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, чтобы создать параллельную международную структуру, подрывающую суверенные права Украины на значительно большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска", — говорится в отчете ISW.

Отметим, что российские войска захватили Энергодар Запорожской области - город, в котором расположена АЭС, 4 марта. Саму станцию оккупанты обстреляли.

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21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Военные РФ саном на 7 сентября все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами, а также ведут обстрелы и устраивают различные провокации, подвергая человечество угрозе ядерной катастрофы.

Ранее стало известно, что РФ пыталась оказывать давление на гендиректора МАГАТЭ.

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