Ігнат відповів, чи навмисно Росія обстрілює житлові будинки в Україні

Радіус влучання російських ракет близько 20 метрів, проте складно передбачити, чи удари по житлових будинках України, навмисне спланований маршрут.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Telegraf.

"Тут складно відповісти — хочуть вони саме в будинок влучити, або ж в якійсь інший об’єкт. Наприклад, у ракети Х-22 допустима похибка 600 метрів. В Дніпрі начебто по ТЕЦ вони хотіли влучити, а знесли пів будинку. Влучні чи не влучні удари… Не можна виключати і людську помилку, адже кожна ракета програмується перед застосуванням: їм прокладають маршрут, як саме вона має полетіти, як обійти наші засоби ППО", - розповідає речник Повітряних сил ЗСУ.

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Ігнат зазначає, що ракети "Калібр" і Х-101 - високоточні.

"Якщо крилату ракету підбиває зенітна ракета, відповідно, крилата ракета може бути знищена в повітрі і розірватися. А може й не розірватися, а змінити траєкторію польоту і влучити в будинок чи взагалі не туди, куди вона направлена. Та від цього не втечеш, так відбувається і з ракетами, і з дронами", - додає Ігнат.

Він резюмує, що Росія прагне знищити всю Україну, тому ми повинні захищатися без варіантів.

Раніше у ЗСУ попереджали, що армія агресорки Росії розпочинає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином росіяни готуються до певних маневрів та можуть готуватись до майбутніх атак по території України.

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