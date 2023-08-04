Ігнат відповів, чи навмисно Росія обстрілює житлові будинки в Україні

Армія агресорки Росії розпочинає підтягувати стратегічну авіацію.
Радіус влучання російських ракет близько 20 метрів, проте складно передбачити, чи удари по житлових будинках України, навмисне спланований маршрут.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Telegraf.
"Тут складно відповісти — хочуть вони саме в будинок влучити, або ж в якійсь інший об’єкт. Наприклад, у ракети Х-22 допустима похибка 600 метрів. В Дніпрі начебто по ТЕЦ вони хотіли влучити, а знесли пів будинку. Влучні чи не влучні удари… Не можна виключати і людську помилку, адже кожна ракета програмується перед застосуванням: їм прокладають маршрут, як саме вона має полетіти, як обійти наші засоби ППО", - розповідає речник Повітряних сил ЗСУ.
Ігнат зазначає, що ракети "Калібр" і Х-101 - високоточні.
"Якщо крилату ракету підбиває зенітна ракета, відповідно, крилата ракета може бути знищена в повітрі і розірватися. А може й не розірватися, а змінити траєкторію польоту і влучити в будинок чи взагалі не туди, куди вона направлена. Та від цього не втечеш, так відбувається і з ракетами, і з дронами", - додає Ігнат.
Він резюмує, що Росія прагне знищити всю Україну, тому ми повинні захищатися без варіантів.
Раніше у ЗСУ попереджали, що армія агресорки Росії розпочинає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином росіяни готуються до певних маневрів та можуть готуватись до майбутніх атак по території України.
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