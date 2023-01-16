Кількість загиблих у Дніпрі знову зросла: під завалами ще є люди

Рятувальники продовжують шукати людей.
Кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 40.
Про це "Суспільному" повідомили в Дніпропетровській обласній адміністрації.
Станом на 12:50 16 січня триває пошукова операція. Під завалами ще можуть бути люди.
За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.
Серед загиблих 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух. Вона навчалася в дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.
Читайте також: