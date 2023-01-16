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Кількість загиблих у Дніпрі знову зросла: під завалами ще є люди

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Кількість загиблих у Дніпрі знову зросла: під завалами ще є люди

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Рятувальники продовжують шукати людей.

Кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 40

Про це "Суспільному" повідомили в Дніпропетровській обласній адміністрації.

Станом на 12:50 16 січня триває пошукова операція. Під завалами ще можуть бути люди.

За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230. 

Серед загиблих 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух. Вона навчалася в дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.

Кількість загиблих зростає чи не щогодини: ситуація в Дніпрі на ранок 16 січня

Кількість загиблих зростає чи не щогодини: ситуація в Дніпрі на ранок 16 січня

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Дата публікації
Перегляди
4293
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