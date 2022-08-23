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Коли і чи вступить Білорусь у війну проти України - розвідка

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Коли і чи вступить Білорусь у війну проти України - розвідка

Фото: Associated Press

Білорусь уже втягнута у війну проти України.

Якщо говорити про ситуацію на фронті, то зараз загрози наземної операції з боку Білорусі немає. Якщо така загроза створюватиметься, безумовно, Україна знатиме про це і суспільство буде проінформовано.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю NEXTA.

"Стратегічно я впевнений, що Білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього треба пройти дуже довгий шлях. Сьогодні ця держава безпосередньо залежить від РФ у багатьох аспектах і, очевидно, не має демократії", - зазначив він.

За словами Юсова, наразі в Україні відпрацьовуються різні сценарії. А те, що Білорусь уже сьогодні використовується у війні для завдання повітряних ударів, вербування білоруських військових до лав збройних сил чи приватних військових компаній, для ремонту бойової техніки – це вже відомі факти.

"На жаль, держава Білорусь уже втягнута у війну проти України. Що стосується наземної операції, сьогодні безпосередньо такої загрози немає, але в майбутньому, якщо вона з'явиться, реагуватимемо належним чином",  - додав представник ГУР.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз щодо того, яка ситуація буде в Україні через 2-3 тижні і чому важливі наступні 2-3 місяці війни.

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