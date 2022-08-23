Когда и вступит ли Беларусь в войну против Украины — разведка

Если говорить о ситуации на фронте, то сейчас угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет. Если такая угроза будет создаваться, безусловно, Украина будет знать об этом и общество будет проинформировано.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью NEXTA.

"Стратегически я уверен, что Беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти очень долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от РФ во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии", — отметил он.

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По словам Юсова, сейчас в Украине отрабатываются разные сценарии. А то, что Беларусь уже сегодня используется в войне для нанесения воздушных ударов, вербовки белорусских военных в ряды вооруженных сил или частных военных компаний, для ремонта боевой техники – это уже известные факты.

"К сожалению, государство Беларусь уже втянуто в войну против Украины. Что касается наземной операции, сегодня непосредственно такой угрозы нет, но в будущем, если она появится, будем реагировать должным образом", — добавил представитель ГУР.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз относительно того, какая ситуация будет в Украине через 2-3 недели и почему важны следующие 2-3 месяца войны.

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