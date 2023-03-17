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Командира, який побив солдата у Житомирі, відправили під домашній арешт

Командира, який побив солдата у Житомирі, відправили під домашній арешт

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1203
Час на прочитання
1 хв
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Командира, який побив солдата у Житомирі, відправили під домашній арешт

Командування військової частини, де стався інцидент, також покарають.

У Житомирській області, офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це інформує  Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Можу вам офіційно підтвердити, що Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирської області у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - йдеться у повідомленні.

Скандал із військовим

В одній з військових частин Житомира трапився скандал. Молодший лейтенант побив строковика, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.   

Солдат, якого побив командир взводу однієї з військових частин у Житомирі, записав відеозвернення. Строковик заявив, що таким чином керівник "показував йому силовий прийом".

Після чого Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї з військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Дата публікації
Перегляди
1203
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