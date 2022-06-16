Coca-Cola зупиняє виробнитство в Росії та йде з ринку

Coca-Cola зупиняє виробнитство в Росії та йде з ринку

Компанія Coca-Cola зупиняє виробнитство в Росії та йде з ринку.

Не продаватиме бренд на території країни-агресора і свої інші продукти.

Про це пише видання Reuters.

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Як повідомляється, наразі компанія виснажує свої запаси продукції, після чого більше виготовляти її не буде.

“Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони вичерпаються, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії”, – заявили в компанії.

Відмітимо, що Coca-Cola призупинила роботу в РФ після повномасштабного вторгення в Україну. У корпорації заявили, що "продовжать відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

Нагадаємо, що за словами Макрона, Україна повинна виграти цю війну, але потім все одно доведеться розмовляти з Росією.

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