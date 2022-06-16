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Coca-Cola зупиняє виробнитство в Росії та йде з ринку

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Coca-Cola зупиняє виробнитство в Росії та йде з ринку

Фото: pixabay.com

Компанія Coca-Cola зупиняє виробнитство в Росії та йде з ринку.

Не продаватиме бренд на території країни-агресора і свої інші продукти.

Про це пише видання Reuters.

Як повідомляється, наразі компанія виснажує свої запаси продукції, після чого більше виготовляти її не буде.

“Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони вичерпаються, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії”, – заявили в компанії.

Відмітимо, що Coca-Cola призупинила роботу в РФ після повномасштабного вторгення в Україну. У корпорації заявили, що "продовжать відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

Нагадаємо, що за словами Макрона, Україна повинна виграти цю війну, але потім все одно доведеться розмовляти з Росією.

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