Конфлікти серед веж Кремля набиратимуть обертів — представник ГУР Юсов

Російські так звані "воєнкори" продовжують активно критикувати російського міністра оборони Шойгу. Це ще більше розпалює конфлікти всередині російської "верхівки".

У Росії конфлікт між ФСБ і Міноборони РФ набирає обертів. Тепер і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, і начальник генштабу Валерій Герасимов постійно мусять доводити, що в них "усе гаразд".

Про це розповів представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Конфлікти серед веж Кремля і між жителями цих самих веж тривають. Це не новина. І набирають обертів — також не новина. Про руйнування вертикалі, на жаль, поки що рано говорити, але процес триває, він запущений", — сказав Юсов.

Він додав, що сам факт постійного обговорення можливого усунення Шойгу, безумовно, не допомагає його ефективній роботі на посаді. Тому конфлікти всередині РФ лише поглиблюються.

"І Шойгу, і Герасимов мають регулярно доводити, що в них усе гаразд. Тому знімають у РФ пропагандистські ролики, іноді змушені виїжджати все-таки кудись, аби показати, що вони контролюють ситуацію, і те, чим займаються. І якщо подивитись, послухати, і почитати тих самих "воєнкорів", які, звісно, не незалежні, а представляють інтереси частини мешканців тих самих веж Кремля, то критика Шойгу там не зупиняється і триває. Тому конфлікти будуть набирати обертів", — переконаний Юсов.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик, полковник Петро Черник в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що російські олігархи здатні зробити заколот проти путінської влади в РФ. За його словами, це єдина серйозна сила, яка може знайти "кротову нірку до самого Путіна".

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