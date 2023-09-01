Конфликты среди башен Кремля будут набирать обороты — представитель ГУР Юсов

Российские так называемые "военкоры" продолжают активно критиковать российского министра обороны Шойгу. Это еще больше разжигает конфликты внутри российской "верхушки".

В России конфликт между ФСБ и Минобороны РФ набирает обороты. Теперь и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и начальник генштаба Валерий Герасимов постоянно должны доказывать, что у них "все хорошо".

Об этом рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.

"Конфликты среди башен Кремля и между жителями этих башен продолжаются. Это не новость. И набирают обороты — тоже не новость. О разрушении вертикали, к сожалению, пока рано говорить, но процесс продолжается, он запущен", — сказал Юсов.

Он добавил, что сам факт постоянного обсуждения возможного смещения Шойгу, безусловно, не помогает его эффективной работе в должности. Поэтому конфликты внутри РФ только усугубляются.

"И Шойгу, и Герасимов должны регулярно доказывать, что у них все хорошо. Поэтому снимают в РФ пропагандистские ролики, иногда вынуждены выезжать все-таки куда-нибудь, чтобы показать, что они контролируют ситуацию, и то, чем занимаются. И если посмотреть, послушать, и почитать тех самых "военкоров", которые, конечно, не независимы, а представляют интересы части жителей тех же башен Кремля, критика Шойгу там не останавливается и продолжается. Поэтому конфликты будут набирать обороты", — убежден Юсов.

Напомним, ранее военный аналитик, полковник Петр Черник в интервью ТСН.ua рассказал, что российские олигархи способны совершить мятеж против путинской власти в РФ. По его словам, это единственная серьезная сила, которая может найти "кротовую норку до самого Путина".

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