"Котел" у Вовчанську: експерт пояснив, що чекає на окупантів 

Російські окупанти потрапили в оточення на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Процес підвозу їжі та боєкомплекту для ворожих сил ускладнений – постачання відбувається дронами.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише "Еспресо".

"Я б сказав, що це більше така собі стагнація, бо там, де у них було просування в східній локації у напрямку на Тихе, воно то є, то його нема - такі собі гойдалки. У самому Вовчанську дуже цікава ситуація виникла нещодавно, коли їхній штурмовий підрозділ був оточений на заводі. З одного боку нібито, якщо дивитися на мапи, то там є контроль, а з іншого боку - це підрозділ, який перебуває повністю в оточенні", - наголосив Коваленко.

За його даними, наразі ворог отримує боєкомплект, воду та їжу дронами.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що окупанти потрапили в оточення у Вовчанську на Харківщині. Також, за даними російських ЗМІ, росіяни вже два дні марно намагаються розблокувати своїх військових на Агрегатному заводі.

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