Окупанти просунулися на Донеччині та розширили свій плацдарм - DeepState

Російські війська повільно просуваються у Донецькій області 16 червня. Ворог має часткові успіхи у Покровському районі.

Просування російських військ зафіксували у DeepState.

Фахівці оприлюднили нову мапу, яка вказує на те, що окупанти пробились далі біля Сокола та Новоолександрівки. Бої тривають на декількох напрямках.

За повідомлення аналітика Bild Юліана Рьопке від 15 червня, російські окупанти просуваються на Донбасі. Ворог розширив свій плацдарм поблизу населеного пункту Очеретине і продовжує просування.

Росіянам залишилось лише сім кілометрів для того, щоб перерізати так звану "дорогу життя" від Костянтинівки до Покровська.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти відступили на двох напрямках на Донбасі - у межах Луганської та Донецької областей.

А журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що окупанти потрапили в оточення у Вовчанську на Харківщині. Також, за даними російських ЗМІ, росіяни вже два дні марно намагаються розблокувати своїх військових на Агрегатному заводі.

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