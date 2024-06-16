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Окупанти просунулися на Донеччині та розширили свій плацдарм - DeepState

Окупанти просунулися на Донеччині та розширили свій плацдарм - DeepState

Ситуація на фронті складна / Фото: Associated Press

Росіяни не припиняють штурмувати позиції ЗСУ.

Російські війська повільно просуваються у Донецькій області 16 червня. Ворог має часткові успіхи у Покровському районі. 

Просування російських військ зафіксували у DeepState. 

Фахівці оприлюднили нову мапу, яка вказує на те, що окупанти пробились далі біля Сокола та Новоолександрівки. Бої тривають на декількох напрямках.

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За повідомлення аналітика Bild Юліана Рьопке від 15 червня, російські окупанти просуваються на Донбасі. Ворог розширив свій плацдарм поблизу населеного пункту Очеретине і продовжує просування. 

Росіянам залишилось лише сім кілометрів для того, щоб перерізати так звану "дорогу життя" від Костянтинівки до Покровська.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти відступили на двох напрямках на Донбасі - у межах Луганської та Донецької областей. 

А журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що окупанти потрапили в оточення у Вовчанську на Харківщині. Також, за даними російських ЗМІ, росіяни вже два дні марно намагаються розблокувати своїх військових на Агрегатному заводі.

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