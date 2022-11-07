Кремінна стала хабом для "мобіків" – звідти їх одразу відправляють на фронт

Російські офіцери майже не перебувають із мобілізованими на передових позиціях.

Місто Кремінна на Луганщині наразі залишається одним із головних хабів, куди Росія відправляє мобілізованих солдатів. Звідти їх одразу кидають на передову.

Про це пише міжнародна розвідувальне спільнота InformNapalm.

Як ідеться у повідомленні, на першу лінію окупанти ставлять новобранців, а кадрові військовослужбовці ЗС РФ перебувають на другій та третій лініях.

Іноді останні грають роль агороджувальних загонів, щоб "мобіки" не могли відступити.

"Офіцери Росії майже не перебувають із мобілізованими на передових позиціях, а наказують утримувати певну ділянку й відразу тікають на другу лінію", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Росія стягує "мобіків" на Кремінський і Сватівський напрямки. упродовж доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Деокупація Луганської області розпочалась 5 жовтня.

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