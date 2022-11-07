Кременная стала хабом для "мобиков" – оттуда их сразу отправляют на фронт

Российские офицеры почти не находятся с мобилизованными на передовых позициях.

Город Кременная в Луганской области остается одним из главных хабов, куда Россия отправляет мобилизованных солдат. Оттуда их сразу бросают на передовую.

Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Как говорится в сообщении, на первую линию оккупанты ставят новобранцев, а кадровые военнослужащие ВС РФ находятся на второй и третьей линиях.

Иногда последние играют роль заградительных отрядов, чтобы "мобики" не могли отступить.

"Офицеры России почти не находятся с мобилизованными на передовых позициях, а приказывают удерживать определенный участок и сразу убегают на вторую линию", – говорится в сообщении.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Россия стягивает "мобиков" на Кременское и Сватовское направления. В течение суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Деоккупация Луганской области началась 5 октября.

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