Кременная стала хабом для "мобиков" – оттуда их сразу отправляют на фронт

Российские офицеры почти не находятся с мобилизованными на передовых позициях.
Город Кременная в Луганской области остается одним из главных хабов, куда Россия отправляет мобилизованных солдат. Оттуда их сразу бросают на передовую.
Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Как говорится в сообщении, на первую линию оккупанты ставят новобранцев, а кадровые военнослужащие ВС РФ находятся на второй и третьей линиях.
Иногда последние играют роль заградительных отрядов, чтобы "мобики" не могли отступить.
"Офицеры России почти не находятся с мобилизованными на передовых позициях, а приказывают удерживать определенный участок и сразу убегают на вторую линию", – говорится в сообщении.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Россия стягивает "мобиков" на Кременское и Сватовское направления. В течение суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.
Деоккупация Луганской области началась 5 октября.
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